КИЕВ. 10 июня. УНН. В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

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"У нас было примерно 10 подозрений на оспу обезьян, пробы проверяют. 10 июня – день, когда имеем первый случай", – сказал Недзельский.

Детали

Спикер Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что больной находится в больнице на изоляции, с ним провели эпидемиологическую беседу. В министерстве не сообщают подробности о личности пациента и месте его госпитализации.

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа обезьян составляет умеренный риск для общего общественного здоровья на глобальном уровне.

В Минздраве ожидают, что в Украине обнаружат случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет.