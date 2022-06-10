Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 -0,0176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
14940

В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян

В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

Цитата

"У нас было примерно 10 подозрений на оспу обезьян, пробы проверяют. 10 июня – день, когда имеем первый случай", – сказал Недзельский.

Детали

Спикер Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что больной находится в больнице на изоляции, с ним провели эпидемиологическую беседу. В министерстве не сообщают подробности о личности пациента и месте его госпитализации.

Добавим

Всемирная организация здравоохранения заявила, что оспа обезьян составляет умеренный риск для общего общественного здоровья на глобальном уровне. 

В Минздраве ожидают, что в Украине обнаружат случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.