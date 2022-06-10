Кулеба обсудил с главой МИД Дании обретение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 июня провел телефонные переговоры со своим датским коллегой Йеппе Кофодом. Дипломаты обсудили предстоящий саммит Евросовета, на котором Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Провел телефонный разговор с датским коллегой и другом Йеппе Кофодом. Выразил благодарность Дании за поддержку Украины, в частности, предоставление ракет Harpoon", - написал он.

Детали

По словам украинского дипломата, вскоре состоится предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата на членство в ЕС.

Контекст

Некоторые государства-члены ЕС, включая Нидерланды и Данию, до сих пор выступали против поддержки заявки на членство Киева.

В дипломатической ноте, с которой ознакомился Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву необходимо будет "принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу", чтобы достичь прогресса по всем этим направлениям, говорится в записке.

Вицепремьер-министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата. Прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.