россияне планировали паспортизировать жителей Киевщины документами СССР – СБУ

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты планировали принудительно паспортизировать жителей Киевщины документами СССР до выдачи документов рф. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Цитата

“В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР — по крайней мере на первое время до выдачи документов рф”, — сообщает прессслужба СБУ.

Детали

Так, об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение рашистов на тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией.

В частности, был обнаружен враждебный схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме возле города Макаров Бучанского района, информируют в СБУ.

По их данным, эти бланки были именно украинского образца — от имени УССР. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года.

“Таким образом, все обнаруженные бланки — были завезены с рф в начале полномасштабной агрессии против нашего государства”, — считают в спецслужбе.

Напомним

Как писал УНН, ранее СБУ получила доступ к пропагандистским методичкам российских спецслужб о “правильном освещении спецоперации” в Украине.