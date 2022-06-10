Дания готова оказать поддержку отстройке и послевоенному восстановлению Украины

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу провел телефонный разговор с датским коллегой Еппе Кофодом. Стороны обсудили поддержку Украины, а также европейские стремления на фоне саммита Европейского совета, который состоится в конце месяца, пишет УНН.

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“Только что говорил с украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебой о то, как мы можем еще больше укрепить датско-украинское партнерство и поддержать Украину на ее европейском пути. Дания готова оказать решительную поддержку отстройке и послевоенному восстановлению Украины. Мы с Украиной”, — сообщил Кофод в своем Twitter по итогам разговора.

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Кулеба в свою очередь отметил, что выразил благодарность Дании за поддержку Украины, в том числе предоставление ракет Harpoon.

“Мы обсудили предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата на членство в ЕС”, — написал он в соцсети.

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Ранее стало известно, что правительство Швейцарии не позволило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.