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"Какие дизайнеры, такая и стела": оккупанты деукраинизировали надпись "Мариуполь"

"Какие дизайнеры, такая и стела": оккупанты деукраинизировали надпись "Мариуполь"

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты деукраинизировали стелу с надписью "Мариуполь" – украинскую букву "і" кое-как заменили на русскую "и". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью "Мариуполь" со стороны Донецка. Как смогли – из говна и палок растянули и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на русское "и". такое. Ожидаемо. Какие дизайнеры, такая и стела", – написал Андрющенко.

Напомним

В Мариуполе из-за попытки российских оккупантов возобновить электроснабжение на заводе "Сателлит" произошел пожар – уничтожено несколько тысяч тонн семян подсолнечника и масла.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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