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"Украина способна вытеснить россию с Донбасса": Зеленский встретился с министром обороны Британии

"Украина способна вытеснить россию с Донбасса": Зеленский встретился с министром обороны Британии

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киев прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который в пятницу провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Цитата

«Мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить россию с Донбасса. Мы видим, что этот режим (российский – ред.) на грани коллапса, по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас на грани истощения», - подчеркнул министр во время встречи.

Детали

Президент Украины поблагодарил Великобританию как надежного друга Украины. По его словам, оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Соединенное Королевство последовательно показывает свое лидерство в поддержке нашего государства.

«Ценим такую ​​действительно подлинную, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь», - отметил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

В конце встречи Президент подарил бритинскому министру набор почтовых марок и немаркированный конверт «Русский военный корабль, иди … !».

Напомним

Ранее на этой неделе британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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