Более половины жителей Николаева покинули город – мэр

КИЕВ. 10 июня. УНН. Более половины жителей Николаева покинули город после вторжения рф. Об этом сообщил в эфире всеукраинского марафона мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет УНН.

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"Количество людей уменьшается. На сегодняшний день город покинуло более половины жителей. То есть из 480 тыс. человек, проживавших в городе - мы наблюдаем 220-230 тыс. человек, которые остались в городе. Эвакуация не является срочной, немедленной, но желанной", – сказал мэр.

Детали

По словам Сенкевича, в городе остались преимущественно пенсионеры.

Он сообщил, что с первого дня войны в Николаеве под обстрелами погибли 108 гражданских лиц, среди них один ребенок. Также 467 человек были ранены. Некоторые ранения тяжелые, люди до сих пор находятся в больнице

На сегодняшний день город имеет убытков на сумму около 470 млн грн, говорит мэр. Это убытки коммунальных учреждений, организаций: школы, сады, больницы. А также убытки, которые смогли сосчитать в виде разбитых окон и поврежденных крыш. Все, что касается уничтоженных домов или частного сектора, невозможно даже подсчитать, отмечает городской голова.

Напомним

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что в случае успеха в Херсонской области российские оккупанты будут готовиться к захвату Николаева и наступлению на Одессу.