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Нафтогаз уволил чиновника после информации о покупке им Bentley во время войны

Нафтогаз уволил чиновника после информации о покупке им Bentley во время войны

КИЕВ. 10 июня. УНН. С НАК «Нафтогаз Украины» был уволен советник главы правления Олег Диденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, пишет УНН.

Цитата

«Олег Диденко уволен из НАК «Нафтогаз Украины». Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников», – говорится в заявлении пресс-службы компании.

Контекст

Ранее сегодня народный депутат от ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко сообщил, что советник главы правления Нафтогаза Юрия Витренко 27 мая якобы приобрел элитную Bentley за 500 тыс. долларов.

Добавим, что с 2014 по 2020 год Диденко возглавлял "Газ Украины". После назначения главой правления НАК "Нафтогаз" Витренко пригласил Диденко стать его советником.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз
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