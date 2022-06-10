КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты совершили 388 военных преступлений против культурного наследия Украины. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует УНН.

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“То, с какой ненавистью, россияне уничтожают все украинское, говорит только об их агонии. Недавно под обстрел оккупантов снова попала Святогорская лавра Донецкой области. Горел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы. Сомнений нет – имеем дело с ордой. Но оккупанты не только не могут уничтожить нашу идентичность, но и наоборот – только сплотили украинцев. Сегодня украинская нация обрела новую суперсилу. Мы имеем своих Героев, победоносно боремся и защищаем свое. Мы стали сильнее, а победа позволит нам все отстроить”, – отметил Ткаченко.

Напомним

При Минкульте и Украинском институте национальной памяти создадут экспертный совет для проведения дерусификации.