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Новости: Криминал и ЧП
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Оккупанты совершили 388 военных преступлений против культурного наследия Украины

Оккупанты совершили 388 военных преступлений против культурного наследия Украины

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты совершили 388 военных преступлений против культурного наследия Украины. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует УНН.

Цитата

“То, с какой ненавистью, россияне уничтожают все украинское, говорит только об их агонии. Недавно под обстрел оккупантов снова попала Святогорская лавра Донецкой области. Горел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы. Сомнений нет – имеем дело с ордой. Но оккупанты не только не могут уничтожить нашу идентичность, но и наоборот – только сплотили украинцев. Сегодня украинская нация обрела новую суперсилу. Мы имеем своих Героев, победоносно боремся и защищаем свое. Мы стали сильнее, а победа позволит нам все отстроить”, – отметил Ткаченко.

Напомним

При Минкульте и Украинском институте национальной памяти создадут экспертный совет для проведения дерусификации.

Источник: УНН
Теги: Минкульт
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