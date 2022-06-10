В Мариуполе уже могут быть десятки случаев холеры – городской голова

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Мариуполе началась вспышка инфекционных заболеваний, говорит мэр города Вадим Бойченко. По его словам, речь может идти о десятках случаев холеры, пишет УНН со ссылкой на BBCNews Украина.

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"Холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания уже есть в городе, но они (оккупационные власти - ред.) это скрывают. Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают", - рассказал мэр в интервью BBC.

Детали

Так, по оценкам мэра, сейчас в городе могут быть десятки больных и это количество будет расти очень стремительно.

"Это инфекция, она очень быстро распространяется. И нет никаких условий, чтобы это сдержать. Нет врачей, инфекционных больниц. Они разрушили нашу инфекционную больницу со всем оборудованием, убили врачей", - отметил он.

Бойченко отмечает, что эта инфекционная война может унести тысячи жизней. В то же время, по его словам, конкретных фактов, что кто-то лежит с холерой в больнице, нет, потому что в больницу нет доступа. Однако мэр считает, что есть все признаки того, что в Мариуполе началась вспышка холеры.

Среди них, в частности, то, что в городе много убитых, тела которых не убирают, много стихийных захоронений, жара, ливни.

"Идут ливни, которые разрушают стихийные захоронения. Эти захоронения жители Мариуполя совершали на протяжении всей войны - хоронили людей во дворах, парках, скверах, на холмах. К этому прибавляется неработающая система водоснабжения и, что самое важное, водоотвод. И все это формирует такую ​​смесь, которая двигается в сторону рек, колодцев, а оттуда люди берут воду", - рассказал Бойченко.

Он говорит, что воды в колодцах в городе отравлены, а привезенной воды не хватает. Люди стоят в очередях за водой по несколько дней.

"Поэтому они закрыли город. Никого туда не пускают и не выпускают. Мы получили лекарства для Мариуполя, но их нужно доказать. Нужно организовывать гуманитарные коридоры и доставлять в Мариуполь медикаменты", - отметил мэр.

По его словам, сейчас разрабатываются меры, чтобы эта болезнь не попала дальше, в другие регионы Украины.

"Созданы санитарные пункты пропуска в сторону Запорожья. Те люди, которые будут ехать из Мариуполя в сторону подконтрольных территорий, будут проходить тестирование по признакам холеры. Эти тесты получили от международных партнеров", - добавил он.

Раньше

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что город закрывают на карантин из-за угрозы холеры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает риск возникновения холеры в Мариуполе, в регионе создали запасы средств для лечения и вакцинации.