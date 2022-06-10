"Слишком политическая": в Нидерландах отказались проводить выставку о войне в Украине

КИЕВ. 10 июня. УНН. Одна из галерей в городе Гаага (Нидерланды) отказалась выставить экспозицию украинских художников The Captured House ("Захваченный дом"), назвав ее "слишком политической". Об этом сообщила куратор проекта Катя Тейлор на странице в Facebook, передает УНН.

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"Только что после долгих переговоров мне отказали в артпространстве в Гааге, потому что тема нашей выставки "слишком политическая". И они должны быть осторожны, чтобы не нарушать свою выставочную стратегию и не привлечь к себе ненужного внимания. В Европе нет ощущения, что это их война. Или что она придет к ним, или что-то на них повлияет", - написала она.

Детали

Презетанция выставки The Captured House уже прошла в Берлине и Риме. В нее входят более 200 произведений живописи, графики, фотографий, скульптур и инсталляций от 50 художников из Украины. Среди них – Алевтина Кахидзе, Влада Ралко, Дарья Кольцова, Евгений Малолетка, Макс Левин, Гамлет Зиньковский, Игорь Гусев, Маша Шубина.

Как отмечается, экспозиция демонстрирует мировые преступления российских оккупантов в Украине и должна призвать европейцев к диалогу о Европе как "наш общий дом".

Дополнение

рано утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.