В Донецке раздался взрыв возле офиса пушилина - Андрющенко

КИЕВ. 10 июня. УНН. Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв возле офиса главы боевиков пушилина. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области пушилина. Подробностей пока нет, но…. Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса пушилина. Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить как закончили все эти паши губарев, захарченко и гиви с моторолами. То, колоборанты. Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых», - написал Андрющенко.

Добавим

О взрыве возле офиса пушилина сообщили также и ряд СМИ.

Напомним

В начале июня советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив подтвердил информацию о ранении главаря "днр" дениса пушилина в Лимане Донецкой области.