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Почти под каждым разрушенным домом в Мариуполе от 50 до 100 убитых, а рашисты сносят их полностью - мэр

Почти под каждым разрушенным домом в Мариуполе от 50 до 100 убитых, а рашисты сносят их полностью - мэр

КИЕВ. 10 июня. УНН. Почти под каждым разрушенным домом в Мариуполе от 50 до 100 убитых, а рашисты сносят их без разбора завалов – тела убитых мариупольцев убирают вместе с бетоном, отметил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, пишет УНН.

Цитата

"Они начали такую ​​ужасную вещь, что они целыми улицами, Московская, Владимировская, которые в Мариуполе разрушены. Они превратили 1300 зданий в пепел. И каждое здание, чтобы вы понимали, 50-70-100 пряталось наших мариупольцев. И они сегодня... разрушают эти здания, убирают эти завалы, к сожалению, не вытаскивают оттуда наших уважаемых мариупольцев, убитых российскими оккупационными властями", - отметил Бойченко в эфире телемарафона.

Детали

"... реальное количество тел под завалами разрушенных домов – пугает. (...) Реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", - добавил Бойченко, которого цитирует Мариупольский горсовет в Telegram.

Он подчеркнул в эфире телемарафона, что "российские войска разрушили наш город и убили 22 тыс. местного населения".

"Они сейчас это как мусор вывозят, к сожалению, на хранилища, которые они сами создали в Мариуполе", - добавил мэр города.

Дополнение

Россияне в Мариуполе совсем отказались от поиска тел погибших под завалами.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь
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