Война: количество голодающих может возрасти на 19 млн в следующем году

КИЕВ. 10 июня. УНН. Сокращение экспорта пшеницы и других продовольственных товаров из Украины и россии может привести к тому, что в следующем году от 11 до 19 миллионов человек будут хронически голодать, сообщило в пятницу продовольственное агентство ООН. Об этом пишет УНН ссылаясь на Reuters.

Детали

Конфликт в Украине спровоцировал глобальный продовольственный кризис с ростом цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения. На россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом россия также является ключевым экспортером удобрений, а Украина – крупным поставщиком кукурузы и масла.

Бубакер Бен Белхассен, директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), заявил, что последствия конфликта «могут привести к увеличению количества голодающих на 11–19 миллионов человек — это хронический голод в 2022 году/23 году».

Эта предварительная оценка основана на сокращении экспорта продовольственных товаров из Украины и россии, сказал он журналистам.

ФАО также сообщила в отчете, опубликованном в четверг, что растущие расходы на сельскохозяйственные ресурсы, такие как удобрения, могут удержать производителей от расширения производства и ухудшить продовольственную безопасность в более бедных странах, сталкивающихся с рекордными счетами за импорт.

«Страны, что наиболее пострадали, находятся в регионе Ближнего Востока/Северной Африки, учитывая их сильную зависимость от импорта, особенно пшеницы, из этих стран, а также растительного масла, подсолнечного масла», — сказал он.

Белхассен добавил, что некоторые страны в Африке к югу от Сахары и Азии, такие как Бангладеш и Индонезия, также сильно пострадали.