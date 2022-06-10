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"Смоленск – это Литва": литовский депутат потролил рф и напомнил историю

"Смоленск – это Литва": литовский депутат потролил рф и напомнил историю

КИЕВ. 10 июня. УНН. Литовский депутат Матас Малдеикис заявил, что если россия отменит постановление о независимости Литвы, в ответ будет отменен договор 1634 года, который потребует от путина вернуть республике все оккупированные территории, информирует УНН.

Цитата

"Если россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от путина подчиниться властям Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск – это Литва!" – написал депутат.

Напомним

В госдуму рф внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Проект зарегистрировал член правящей партии "единая россия" евгений федоров. Инициаторы документа считают, что постановление было "принято незаконно".

Источник: УНН
Теги: Литва
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