"Смоленск – это Литва": литовский депутат потролил рф и напомнил историю

КИЕВ. 10 июня. УНН. Литовский депутат Матас Малдеикис заявил, что если россия отменит постановление о независимости Литвы, в ответ будет отменен договор 1634 года, который потребует от путина вернуть республике все оккупированные территории, информирует УНН.

Цитата

"Если россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от путина подчиниться властям Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск – это Литва!" – написал депутат.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE