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Экспорт украинского зерна приближается к 2 миллионам тонн в месяц – еврокомиссар

Экспорт украинского зерна приближается к 2 миллионам тонн в месяц – еврокомиссар

КИЕВ. 10 июня. УНН. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что экспорт украинского зерна приближается к 2 миллионам тонн в месяц. Об этом сообщает издание DW, передает УНН.

Детали

Войцеховский сообщил, что объем экспорта зерна из Украины постепенно растет и приближается к 2 миллионам тонн в месяц. Из-за блокады морских портов со стороны россии Украина не может вывезти от 22 до 25 млн тонн зерна. Это чревато голодом в ряде стран мира, ведь почти половина поставок в рамках Всемирной продовольственной программы ООН приходится на украинское зерно.

Напомним

Группа реагирования на глобальные кризисы ООН заявила, что война "углубила глобальный кризис стоимости жизни, невиданный по меньшей мере в течение жизни одного поколения", и подрывает стремление ООН покончить с нищетой во всем мире и достичь 16 других целей для лучшего мира к 2030 году.

Источник: УНН
Теги: экспорт, зерно, Украина
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