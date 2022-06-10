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Борьба с бюрократией: Верховная Рада готовит сокращение количества госслужащих вдвое

Борьба с бюрократией: Верховная Рада готовит сокращение количества госслужащих вдвое

КИЕВ. 10 июня. УНН. Верховная Рада совместно с Правительством планируют сокращение государственных служащих с 200 до 100 тысяч. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНН, со ссылкой на ВРУ.

Детали

В течение месяца депутаты Верховной Рады и Кабмин наработают план оптимизации государственного аппарата. Если реформа будет осуществлена, то численность государственных служащих сократится по крайней мере вдвое. Сейчас на государство работает около 200 тысяч человек.

Часть из них планируется заменить с помощью диджитализации некоторых функций государства.

Цитата

«Мы готовим сейчас обширную программу сокращения государственных расходов на аппараты, на бюрократию. 30 лет об этом все говорили. Сейчас война, наконец, заставит всех это сделать. И это мне кажется уникальный шанс для страны повысить эффективность работы государства во время военного положения. А потом выйти с таким же настроением после победы. Для того чтобы это было не обременение, а на самом деле драйвер для роста государства и экономики», – сообщил Арахамия.

Напомним

Налоговый комитет ВР поддержал правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами.

Источник: УНН
Теги: госслужба, сокращения
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