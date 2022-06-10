Поступление-2022: почти 203 тысяч абитуриентов будут сдавать мультипредметный тест

КИЕВ. 10 июня. УНН. Почти 230 тыс. украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысячи человек в Украине и почти 28 тысяч за границей. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет на странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Шкарлет, те, кто до 7 июня не смог подтвердить участие в НМТ, смогут сдать тест во время дополнительной сессии.

Рейтинг самых популярных городов для сдачи НМТ в Украине: Киев –18 141; Львов – 8 577; Днепр – 8 247; Одесса – 6 271; Запорожье – 6 004; Винница – 5 929.

За рубежом: Берлин (Германия) – 3 986; Мюнхен (Германия) – 3 318; Варшава (Польша) – 2 670; Прага (Чехия) – 2 360; Краков (Польша) – 1 989.

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"Окончательно определиться с выбором города, страны, а также при необходимости изменить населенный пункт участники смогут на втором этапе, который начнется 21 июня и продлится до 7 июля. Возможность загрузить приглашение-пропуск появится после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В пропуске будет указана дата, время и место основной сессии", - отметил Шкарлет.

Напомним

Министерство образования и науки отменяет экзамены для поступления в университеты. Как заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из телеканалов, ведомство нарабатывает механизм единовременной отмены поступления в вузы по ВНО, ЕВЭ (единым вступительным экзаменом) и ЕПВИ (единым профессиональным вступительным испытанием) в 2022 году.