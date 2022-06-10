Германия имеет основания отменить исключение из законодательства для "Северного потока-1" - Макогон

КИЕВ. 10 июня. УНН. Германия имеет основания отменить исключения из законодательства, предоставленные “Северному потоку-1”. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, слова которого цитирует пресс-служба Оператора, передает УНН.

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“Немецкое правительство исходило из того, что этот газопровод должен способствовать развитию конкурентного рынка, укрепить энергетическую безопасность Европы и т.д. Пока мы видим, что оснований полагать, что „Северный поток-1“ как-то способствует энергетической безопасности Европы нет. Напротив — россия создала энергетический кризис, россия остановила поставки газа в ряд стран”, — объяснил Макогон в эфире одного из телеканалов.

Детали

С его слов, от остановки или ограничения транзита газа “Северным потоком-1” не пострадают европейские потребители, ведь пока Европа готовится к отказу от российского газа, транспортировать ресурс в стран ЕС можно по маршруту через Украину, как это было до строительства российских газопроводов.

Украинская ГТС — разветвлена ​​с многочисленными точками входа/выхода, которые соединяются со смежными газотранспортными системами стран-членов ЕС, что обеспечивает технологическую гибкость и повышенную безопасность энергоснабжения в Европы, отмечают в ОГТСУ.

И прежде всего это возможность обезопасить отечественную газотранспортную инфраструктуру от ее разрушения российскими оккупантами и гарантировать транспортировку газа украинским потребителям, добавляют в пресс-службе Оператора.

Напомним

Оператор ГТС Украины и НАК “Нефтегаз Украины” обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы “Северного потока — 1”.

Как считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через “Северный поток-1” без согласований с Венгрией или другими странами. При этом до ввода полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставки газа в Европу и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуре, считает он.

Ранее УНН писал, что Украина имеет мощности, чтобы обеспечить необходимый транзит к европейским потребителям в случае остановки “Северного Потока — 1”.