Трасс созвонилась с Кулебой из-за смертного “приговора” британским подданным в ОРДЛО

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудила усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими боевиками на востоке Украины. Об этом министр по итогам беседы сообщила в своем Twitter, пишет УНН.

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“В беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсудила усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими прокси. Вынесенный против них приговор является вопиющим нарушением Женевской конвенции”, — написала Трасс.

Детали

Она отметила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину на фоне варварского вторжения Путина.

Контекст

“Суд” самопровозглашенной “днр” 9 июня “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии ранее заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

Британский депутат Роберт Дженрик сегодня сообщил, что украинские власти в приоритетном порядке включат британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от “днр” “приговор” в виде смертной казни, в список на обмен военнопленных.