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Сбежавшие из-под Киева оккупанты называют себя бомжами: перехваченный разговор

Сбежавшие из-под Киева оккупанты называют себя бомжами: перехваченный разговор

КИЕВ. 10 июня. УНН. Оккупанты, сбежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами. Они не могут привыкнуть, что приходится жить в окопах вместо домов богатых украинцев. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

Командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопрос жены о боевом духе отвечает: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже зае*ало тут всех".

Ведь долгое время они живут в лесу, без условий: "...мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Очевидно оккупанты предпочитают "воевать" с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их к комарам и клещам, добавили в СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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