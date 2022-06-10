Сенкевич: линия фронта сейчас находится в 20-30 км от Николаева, опаснее всего – в районах близ Херсона

КИЕВ. 10 июня. УНН. На сегодняшний день линия боевых действий проходит на расстоянии 20-30 км от города Николаев, для жителей города наиболее опасными являются районы, находящиеся ближе к Херсонской области. Об этом сообщил в эфире всеукраинского марафона мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет УНН.

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«Уже месяц не наблюдается каких-либо изменений заметных на фронте. Линия фронта сейчас находится в 20-30 км от Николаева, она двигается то в одну сторону, то в другую на уровне города Станислав и села Александровка, проходят артиллерийские дуэли. Но со стороны Крыма в Херсонскую область подтянули самоходные артиллерийские установки «Пион», они дальнобойные. Поэтому не имея угрозы для себя – попасть под наш артиллерийский обстрел – они подъезжают ближе к Николаевской области и бьют в направлении города», - сказал Сенкевич.

Детали

По его словам, уже две недели вражеские «Пионы» терроризируют Николаев, «бьют» по жилым районам города.

Городской голова предупреждает, что оккупанты стреляют по районам, приближенным к Херсону.

«Когда меня спрашивают, безопасно ли возвращаться в город или безопасно ли находиться в городе, я говорю, что это опасно, если есть возможность покинуть город – это нужно делать, если есть возможность переехать из тех районов, пока мы не истребили те «Пионы», лучше переместиться в районы подальше от Херсонской области», - добавил он.

Напомним

По словам городского головы, более половины жителей Николаева покинули город после вторжения рф.