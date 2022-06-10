В результате вторжения рф в Украине не работает более 20 телестанций

КИЕВ. 10 июня. УНН. В результате вторжения рф в Украине повреждено или разрушено более 20% телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

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"Оккупанты уничтожают оборудование, перехватывают каналы связи, частоты вещания, вытесняют и заменяют украинские телеканалы и радиостанции российскими пропагандистскими программами для тотальной дезинформации украинского народа", – сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Детали

▪️ Полностью или частично прекращена работа более 3 000 базовых станций мобильных операторов.

▪️ Более 20 телевизионных станций больше не работают.

▪️ Повреждено или разрушено более 20% телекоммуникационной инфраструктуры.

▪️ Тысячи километров волоконных сетей не работают.

▪️ Несколько кибератак повлияли на функционирование государственного и частного секторов, а также отдельных лиц.

▪️ Более 50% населения имели перебои с доступом в интернет.

Напомним

Госспецсвязи дало советы как безопасно использовать свой телефон и оставаться на связи даже в оккупации.



