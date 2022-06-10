"Полное пренебрежение": в Германии отреагировали на смертный приговор для иностранцев в ОРДО

КИЕВ. 10 июня. УНН. Смертный приговор так называемого "суда" в ОРДО для двух британцев и одного марокканца снова демонстрирует полное пренебрежение россии к международному гуманитарному праву. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии, пишет УНН.

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"Сообщения о "смертных приговорах" в отношении иностранных граждан, которые служат в вооруженных силах Украины, шокируют. Как комбатанты они военнопленные и имеют право на особую защиту в соответствии с Женевской конвенцией. Это еще раз показывает полное пренебрежение россией к международному гуманитарному праву ", – говорится в заявлении МИД ФРГ.

Контекст

“Суд” самопровозглашенной “днр” 9 июня “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима , воевавших в составе Вооруженных сил Украины

Глава МИД Великобритании ранее заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

Британский депутат Роберт Дженрик сегодня сообщил, что украинская власть в приоритетном порядке включит британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от “днр” “приговор” в виде смертной казни, в перечень на обмен военнопленных.