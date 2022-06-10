Несмотря на войну, Германия за три месяца увеличила импорт из россии на 60% - посол

КИЕВ. 10 июня. УНН. Несмотря на российское вторжение в Украину, в январе-апреле 2022 года Берлин увеличил импорт из рф на 60%. Об этом в пятницу сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет УНН.

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«Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия в январе-апреле 2022 года увеличила импорт из россии на 60% (!) и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро. В то же время украинско-немецкая торговля сократилась на 11%», - написал Мельник.

Дипломат ссылается на данные Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft).

Добавим

Ранее немецкие СМИ сообщали, что несмотря на громкие заявления немецкого канцлера Олафа Шольца, Берлин за последние несколько недель не отправил Украине никакого вооружения.