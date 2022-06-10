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В ряде районов Запорожской области на Троицу введут продленный комендантский час

В ряде районов Запорожской области на Троицу введут продленный комендантский час

КИЕВ. 10 июня. УНН. В четырех временно оккупированных районах Запорожской области в эти выходные будет действовать продленный комендантский час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Детали 

Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году, областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области.

Цитата

"Комендантский час начнется в 22:00 11 июня 2022 года и закончится в 05:00 13 июня 2022", - говорится в сообщении.

Так, продленный комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:

  • Васильевского;
  • Бердянского;
  • Мелитопольского;
  • Пологовского

В ОВА отмечают, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

Напомним 

Войска рф опрокидывают силы с Херсонского направления на Запорожский, чтобы дальше наступать по территории области и захватить город Запорожье.

В Запорожском направлении русский агрессор наращивает систему огня, в частности, в районе Васильевки, что в 35 км к югу от Запорожья. Развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве длительных огневых точек.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, комендантский час, война с Россией
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