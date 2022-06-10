Обвиняемый в деле MH17 сегодня произнес последнее слово: что дальше

КИЕВ. 10 июня. УНН. На слушаниях по существу уголовного дела о катастрофе пассажирского рейса MH17 9 и 10 июня защита обвиняемого Олега Пулатова отвечала на заявления прокуратуры и Группы юристов родственников жертв катастрофы. Обвиняемый произнес последнее слово в суде, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу нидерландского суда.

Детали

Так, на прошедших слушаниях защита вновь заявила, что, по их мнению, это был «несправедливый суд». По мнению защиты, общественность не была информирована равномерно, а прокуратура «пыталась повлиять на суд в его независимом решении через общественное мнение», делая заявления для СМИ.

Защита отстаивала свою точку зрения о том, что из-за того, как велось расследование, и ограничений, которые якобы были установлены для ознакомления с материалами расследования и опроса свидетелей, у обвиняемого не было возможности для реальной защиты.

После реплики в зале суда был показан видеоролик с заявлением защиты в качестве последнего слова.

В нем подозреваемый Олег Пулатов резко раскритиковал прокуратуру, которая, по его мнению, сделала все, чтобы «ложно обвинить его» в сбитом самолете.

«Государственная прокуратура не ставит своей целью выяснить правду, но в любом случае добиться обвинительного приговора», — сказал он в видеообращении, которое цитирует NOS.

«Я не имею никакого отношения к катастрофе 17 июля 2014 года», — добавил Пулатов.

На этом слушания по существу уголовного дела о катастрофе MH17 подошли к концу.

Теперь суд должен будет рассмотреть обвинения, выдвинутые государственным обвинителем в адрес обвиняемых, аргументы защиты против них и претензии пострадавших сторон. Окончательный вердикт суда будет изложен в четырех постановлениях.

Официально следующие слушания пройдут в четверг, 22 сентября 2022 года. Ожидается, что на этом слушании будет сделано объявление о том, что слушания будут приостановлены до 17 ноября 2022 года.

На данный момент в суде не могут с уверенностью сказать, будет ли приговор по данному делу вынесен 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

В любом случае, суд ожидает, что 22 сентября будет внесена ясность по этому вопросу.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

Подозреваемые — трое граждан россии и один Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.