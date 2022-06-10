Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кто получил должность, а кто потерял

КИЕВ. 10 июня. УНН. Кабинет министров Украины сегодня уволил двух заместителей министра социальной политики Украины, а также согласовал увольнение двух глав РГА в Киевской области. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.



Назначено:

– Котирла Андрея Викторовича заместителем министра социальной политики Украины;

– Сергееву Анну Александровну заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции;

– Кузьменкова Алексея Александровича главой Государственного агентства водных ресурсов Украины;

– Латыш Наталью Сергеевну первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Украины;

– Гопчака Игоря Васильевича заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Уволено:

– Лебедцова Бориса Борисовича с должности заместителя министра социальной политики Украины;

– Ревук Ольгу Николаевну с должности заместителя министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции;

– Дядюру Игоря Григорьевича с должности заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

– Фенчак Анну Валерьевну с должности заместителя главы Национальной службы здоровья Украины;

– Шевчук-Клюжевую Ольгу Васильевну с должности члена Национальной комиссии по стандартам государственного языка;

Согласовано увольнение:

– Ляшенко Николая Николаевича с должности главы Бучанской районной государственной администрации Киевской области;

– Кабатова Евгения Александровича с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области.