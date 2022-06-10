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Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

КИЕВ. 10 июня. УНН. Частично признанное государство на Балканах Косово подаст заявку на членство в ЕС до конца 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EURACTIV.

Цитата

"Мы продолжим наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, что мы и планируем сделать в конце этого года", - заявил премьер-министр Альбин Курти на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в столице Приштине, добавив, что Косово работает над выполнением требований по интеграции в блок.

Как отмечается, независимость Республики Косово признали 97 государств-членов ООН. Украина в отличие от подавляющего большинства европейских стран и мира не признает государство Косово.

Дополнение

Лидеры политических групп Европейского парламента намерены обратиться к главам государств и правительств стран-членов ЕС накануне июньского саммита по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

Европейский союз должен предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Об этом говорится в резолюции Европарламента по внешней, безопасности и оборонной политике ЕС после агрессивной войны россии против Украины, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Косово, Европа
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