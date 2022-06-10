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Враг готовится к возобновлению наступления на Славянск, продолжаются бои за Северодонецк – Генштаб

Враг готовится к возобновлению наступления на Славянск, продолжаются бои за Северодонецк – Генштаб

КИЕВ. 10 июня. УНН. На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск, на Северодонецком направлении продолжаются бои. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 18:00 10 июня, пишет УНН.

Цитата

«На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Червоная Поляна, Новая Дмитровка, Грушеваха и Дибровное», - говорится в сводке.

Детали

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования украинских подразделений.

«Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горское», - сообщили в ГШ.

Напомним

По данным разведки Великобритании, русские войска мало продвинулись в попытках окружения с севера и юга в районе Северодонецка.

Источник: УНН
Теги: Славянск, ВСУ, Северодонецк, война, Луганск и Луганская область
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