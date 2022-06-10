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Генштаб: рашисты применили в Донецкой области самолеты Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-8

Генштаб: рашисты применили в Донецкой области самолеты Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-8

КИЕВ. 10 июня. УНН. Враг обстреливает отдельные районы Донбасса из самолетов и вертолетов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 18:00 10 июня, пишет УНН.

Цитата

«Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 недалеко от Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя. На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск», – сообщили в Генштабе.

Детали

Отмечается, что на Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия для продолжения наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении по данным ГШ вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели, информируют в Генштабе. Враг совершил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марбинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

Ранее

По информации ОГА, российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область из стрелкового оружия, "Градов" и минометов. За минувшие сутки враг ударил по 5 населенным пунктам, в результате чего погибли три человека.

Источник: УНН
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