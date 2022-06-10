Оккупанты пытаются пополнять подразделения с помощью контрактов "в один конец" - Генштаб

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются решить проблему комплектования подразделений, понесших потери в результате ведения войны на территории Украины, за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 18:00 10 июня, пишет УНН.



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“Противнику все труднее пополнять подразделения, которые понесли потери в результате ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы”, — говорится в своде.

Как отмечают в ГШ, подобные контракты сами оккупанты называют “в один конец”.

Напомним

Как сообщают в Главном управлении разведки МОУ, родственники оккупанта возмущаются порядками в армии рф.