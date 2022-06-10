Эксперт о поиске работы за рубежом: в ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству

КИЕВ. 10 июня. УНН. Чтобы найти работу за границей, украинцам лучше обращаться в местные службы занятости. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник и добавил, что в ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству, передает УНН.

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"Если вы находитесь за границей, можно обращаться как к волонтерам, так и, это даже будет лучший вариант, в местную службу занятости. Потому что в Польше, Германии, Чехии, а еще в Португалии и Италии вводятся консультанты, которые могут говорить на украинском языке. И вы сможете действительно себе там найти работу", - сообщил Воскобойник.

Дополнение

До полномасштабного наступления россии на Украину, Василий Воскобойник сообщал, что более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии — около 10%.