"Эта война далека от завершения" - экс-президент США Барак Обама о российско-украинской войне

КИЕВ. 10 июня. УНН. Бывший президент США Барак Обама заявил, что человеческие жертвы в войне россии с Украиной "продолжат расти". Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

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"Не ошибайтесь: эта война далека от завершения. Человеческие потери будут продолжать расти", - сказал он в пятницу на Копенгагенском форуме демократии.

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Во время мероприятия в мэрии он сказал, что Украина должна оставаться сильной, пока этот конфликт не закончится.

"Но мы также стали свидетелями героического сопротивления украинского народа российской агрессии. Они объединились, чтобы защитить не только свой суверенитет, но и свою демократическую идентичность и сплочили большую часть мира вокруг ценностей самоопределения и человеческого достоинства", - добавил он. .

Обама отметил, что то, что делает путин в Украине, — не единичный случай и прокомментировал параллели происходящего в россии с происходящим внутри США.

"На всех континентах мы наблюдаем отступление от демократии... Поэтому если мы хотим, чтобы демократия процветала, нам придется бороться за нее, развивать ее и демонстрировать ее ценность для улучшения жизни простых людей", - сказал он.

Обама похвалил страны за то, что они открыли свои границы украинским переселенцам, и затронул стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

"Из-за этого мужества и солидарности, владимиру путину не удается достичь своих целей внутри Украины и за ее пределами... россия отрезана от ресурсов и доходов, и многие ее лучшие и умные уехали — удар по ее настоящему и будущему", – добавил он.