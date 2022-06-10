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Обменяли 4 оккупантов на 5 наших: Ким показал видео с освобожденным сельским головой, которого похитили в марте

Обменяли 4 оккупантов на 5 наших: Ким показал видео с освобожденным сельским головой, которого похитили в марте

КИЕВ. 10 июня. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил детали о новом обмене пленных и показал видео с освобожденным сельским головой, которого похитили еще 10 марта, передает УНН.

Детали

Ким отметил, что Шевченковский сельский голова Николаевского района Пилипенко Олег Валерьевич был похищен 10 марта.

"Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома.

Обмен произошел по формуле "4 на 5" (четыре их, пять наших)", - сообщил глава ОВА.

Он также обнародовал видео встречи с Олегом Пилипенко.

"Я на светлой стороне", - отметил сельский голова.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в Telegram заявил о новом обмене и освобождении из вражеского плена главы Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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