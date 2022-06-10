Германия планирует ввести новые правила экспорта оружия и облегчить вооружение Украины - Der Spiegel

КИЕВ. 10 июня. УНН. Германия, пятый по величине экспортер оружия в мире, планирует пересмотреть свои правила экспорта оружия, чтобы облегчить вооружение таких демократических государств, как Украина и усложнить продажу оружия автократиям, сообщило в пятницу Der Spiegel, передает УНН.

Детали

Новые руководящие принципы, которые, по словам издания, разрабатываются министерством экономики, появились в связи с тем, что Германия сталкивается с критикой со стороны оппозиции, союзников и Киева из-за задержек с поставкой тяжелых вооружений Украине.

Der Spiegel сообщил, что новые руководящие принципы, которые должны быть включены в новый закон об экспорте оружия, будут сосредоточены на конкретных действиях принимающей страны во внутренней и внешней политике, а не на более широком вопросе о том, может ли это оружие использоваться для нарушения прав человека.

Агнешка Брюггер, заместитель парламентского лидера "зеленых", контролирующих экономику и министерство иностранных дел в правительственной коалиции, сказала Der Spiegel, что это приведет к менее ограничительному отношению к странам, разделяющим "мирные западные ценности".

"Мы должны положить конец глупой безопасности, заключающейся в том, чтобы награждать агрессивных автократов и нарушителей прав человека немецким оружием", - сказала она.

Добавим

Германия была одним из первых поставщиков оружия в Украину с момента вторжения россии в конце февраля, но ее критикуют за медлительность с поставкой тяжелого вооружения, которое, по мнению Киева, необходимо для того, чтобы переломить ход войны.

Военная промышленность страны хорошо известна своими подлодками, боевыми танками, зенитным вооружением и пистолетами.

Основными покупателями немецкого оружия являются Саудовская Аравия, Катар и Египет.