КИЕВ. 10 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает, что санкции против россии будут поддержаны всеми странами, которые подают заявку на членство в ЕС, включая Сербию. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

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«Это страшная, бессмысленная война, развязанная за империалистическое видение россии. Вот почему так важно, чтобы Европейский Союз и все мы были солидарны с Украиной и помогали ей защищаться от этого нападения", - сказал Шольц президенту Сербии Александру Вучичу во время совместной пресс-конференции в Белграде в пятницу.

«Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие, — добавил канцлер. — россия должна прийти к пониманию с Украиной».

«Понятно, что соглашение также должно окончательно прояснить вопрос о признании Косово, потому что немыслимо, чтобы две страны, не признающие друг друга, стали членами ЕС», - заявил Шольц во время совместной пресс-конференции министром Косово Альбин Курти в Приштине в пятницу.

«Сегодня я еще раз прошу обе стороны о четкой приверженности этому диалогу. Все должны сближаться друг с другом, как бы трудно это иногда не было», — добавил он.

Детали

Вучич отверг «угрозы» и «давление» на Сербию, когда речь идет о признании и диалоге с Косово.

Контекст

Косово, которое с 2008 года является независимым государством, сейчас имеет только статус потенциального кандидата в ЕС. В настоящее время большинство населения Косово составляют албанцы.

Сербия продолжает претендовать на Косово как на свою территорию, а пять членов ЕС – Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр – не признали Косово как независимое государство.

Сербия, Черногория, Северная Македония и Албания уже много лет являются кандидатами на вступление в ЕС. Косово и Босния и Герцеговина все еще ждут этого статуса.

Добавим

На этой неделе министр иностранных дел рф сергей лавров также должен был посетить Сербию, которая пытается сбалансировать свои стремления вступить в ЕС с многовековым союзом с кремлем. Но его визит отменили, когда соседние страны закрыли свое воздушное пространство для его самолета.