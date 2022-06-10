Копайте окопы и стреляйте лопатой: школьники в беларуси готовятся к войне

КИЕВ. 10 июня. УНН. Школы Гомельской области в беларуси проводят обучение для учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет эти учения отличаются практической деятельностью десятиклассников: в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат. Об этом УНН пишет со ссылкой на оппозиционное издание "Флагшток".

Детали

Интересно, что на сайтах Симонической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района встречу назвали "военно-полевой".

Если в Дамановичской школе все ограничивалось окопами на местности школы, то школьники из Симаничей устроили постановление из стрельбы с лопат.

Добавим

Вертикаль власти лукашенко прилагает значительные усилия для милитаризации общества. Первыми это почувствовали школьники. Вопрос о "патриотическом" воспитании молодежи был поднят после революции 2020 года. В старших классах было введено военно-патриотическое воспитание, а после 10-го класса – обязательна полевая подготовка.