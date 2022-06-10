ВСУ ликвидировали и ранили под Северодонецком офицеров вс рф - разведка

КИЕВ. 10 июня. УНН. В ходе боевых действий на Луганщине в районе Северодонецка Вооруженные Силы Украины ликвидировали офицера вс рф, занимавшего должность заместителя командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса “ЛНР” под позывным “Самурай” и тяжело ранили офицера вс рф, занимающего должность комбрига 2 ОМБСР 2 АК, действовавшего под званием и именем прикрытия генерал-майор Денис Кудасов. Об этом сообщает источник Guildhall в украинской разведке, передает УНН.

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“Есть подтверждение, что в ходе боевых действий в районе Северодонецка ликвидирован российский офицер, входивший в командование 2 Армейского корпуса российских оккупационных войск в структуре так называемой “ЛНР”. Кадровый военнослужащий вс рф, действовавший под званием и именем прикрытия — гвардии полковник Руслан Калинин, занимавший должность заместителя командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК уничтожен 4 июня. Российский офицер использовал позывной “Самурай”, — говорится в сообщении.

“Также в начале июня в ходе артудара ВСУ в районе того же Северодонецка получил тяжелое ранение легких кадровый российский военный, хорошо известный под ранее используемым позывным „Ташкент“, нынешний позывной — „Директор“, занимающий должность командира бригады 2 ОМСБр 2 Армейского корпуса. Данный офицер вс рф принимал участие в боевых действиях под именем прикрытия — генерал-майор Денис Кудасов. Офицер был эвакуирован в РФ для предоставления медицинской помощи, но все еще продолжает возглавлять бригаду”, — сообщили в разведке.

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Ранее в украинской разведке также сообщили, что бригады морской пехоты Тихоокеанского флота вмф рф продолжают нести весомые потери в личном составе и технике в ходе военных действий против Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины армия российской федерации с начала полномасштабной войны потеряла 31 500 военных.