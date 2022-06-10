Это не уступка путину: Макрон объяснил, почему так часто разговаривает с диктатором

КИЕВ. 10 июня. УНН. Франция не хочет идти на уступки россии и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением территориальной целостности, заявил в пятницу официальный представитель президента Франции. Париж пытается развеять опасения по поводу своей позиции в войне. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Президент Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников после опубликованных в субботу интервью, в которых он приводит слова о том, что крайне важно "не унижать россию", чтобы, когда боевые действия закончатся, можно было "найти дипломатическое решение.

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"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена", — сказал спикер Макрона журналистам, когда его спросили об возмутительных комментариях президента.

Детали

Макрон регулярно разговаривал с путиным после вторжения 24 февраля в рамках усилий по достижению прекращения огня, хотя он не добился ощутимого успеха в этом.

"В том, что говорит президент, нет духа уступок по путину или россии. Когда он разговаривает с ним напрямую, это не компромисс, а выражение того, как мы видим вещи", - заявил пресс-секретарь.

Чиновник защищал позицию Макрона, повторяя, что решение войны должно быть достигнуто путем переговоров, и утверждая, что комментарии президента не всегда учитывались. По его словам, Париж был ключевым сторонником санкций и оказывал сильнейшую военную поддержку Украине.

Некоторые восточные и балтийские партнеры в Европе считают, что Макрон, поддерживающий диалог с путиным, делает усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть диктатора сесть за стол переговоров.

Дополнение

Макрон отправится в Румынию и Молдову 14-15 июня, чтобы продемонстрировать поддержку Парижем двух стран.

Франция имеет около 500 солдат на земле и развернула зенитно-ракетную систему в составе боевой группы НАТО, которую она возглавляет в Румынии. Макрон посетит свои войска, чтобы подчеркнуть приверженность Парижа к альянсу.