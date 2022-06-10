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Над Севастополем видели следы от ПВО. Оккупанты говорят, что это "тренировка"

Над Севастополем видели следы от ПВО. Оккупанты говорят, что это "тренировка"

КИЕВ. 10 июня. УНН. Жители Севастополя вечером 10 июня видели следы в небе, возникающие в результате работы ПВО. Российские власти города заявили, что это была проверка систем защиты, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Пользователи соцсети “ВКонтакте” и севастопольские паблики опубликовали фото и видео следов в небе.

Российский глава города Михаил Развожаев заявил в своем телеграмм-канале, что над Севастополем в “тренировочном формате” отработали системы противовоздушной обороны.

“Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте из одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно”, — утверждает он.

Добавим

26 марта севастопольские паблики в соцсети “ВКонтакте” опубликовали фото и видео следов в небе. Министерство обороны россии заявило, что сработала система ПВО, сбившая “украинский” беспилотный летательный аппарат. российские власти не предоставили подтверждения своим заявлениям.

россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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