Над Севастополем видели следы от ПВО. Оккупанты говорят, что это "тренировка"

КИЕВ. 10 июня. УНН. Жители Севастополя вечером 10 июня видели следы в небе, возникающие в результате работы ПВО. Российские власти города заявили, что это была проверка систем защиты, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Пользователи соцсети “ВКонтакте” и севастопольские паблики опубликовали фото и видео следов в небе.

Российский глава города Михаил Развожаев заявил в своем телеграмм-канале, что над Севастополем в “тренировочном формате” отработали системы противовоздушной обороны.

“Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте из одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно”, — утверждает он.

Добавим

26 марта севастопольские паблики в соцсети “ВКонтакте” опубликовали фото и видео следов в небе. Министерство обороны россии заявило, что сработала система ПВО, сбившая “украинский” беспилотный летательный аппарат. российские власти не предоставили подтверждения своим заявлениям.

россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не достигла желаемого, в частности, захвата Киева из-за упорного сопротивления украинцев.