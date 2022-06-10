Греция может пожалеть: Эрдоган призвал Афины прекратить милитаризировать Эгейские острова

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Греции прекратить вооружать острова в Эгейском море, не имеющие военного статуса, и соблюдать международные соглашения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Twitter турецкого лидера.

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"Я предупреждаю Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется пожалеть, как это было сто лет назад (имеется в виду Вторая греко-турецкая война 1919-1922 гг., закончившаяся поражением Греции), и советую ей прийти в себя", - заявил Эрдоган.

"Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не откажется от использования прав, установленных международными соглашениями, когда речь идет о вооружении островов".

Контекст

Турция утверждает, что Греция наращивает военное присутствие на островах Эгейского моря, многие из которых находятся недалеко от побережья Турции, нарушая договоры, согласно которым они должны оставаться безоружными. Острова были переданы Греции при условии, что они останутся демилитаризованными.

Со своей стороны, Греция утверждает, что Турция намеренно неправильно толковала договоры, касающиеся вооруженных сил на своих восточных островах, и говорит, что имеет законные основания для самозащиты перед тем, что она называет "враждебными действиями" Анкары.

Напряженность нарастает

Анкара и Афины уже давно расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, включая морские границы, претензии на континентальные шельфы, воздушное пространство и этнически разделенный остров Кипр.

После пятилетнего перерыва в прошлом году две страны возобновили предварительные переговоры, чтобы решить двусторонние вопросы и заложить основу для начала официальных переговоров. Однако на сегодняшний день переговоры мало продвинулись и обе страны часто обмениваются грозными заявлениями.

На прошлой неделе Эрдоган объявил, что Турция приостанавливает переговоры, частично из-за спора с премьер-министром Греции.