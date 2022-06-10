Мариуполь: после выступления путина на зомбимобилях весь день крутили программы о Петре I

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Мариуполе оккупанты всю пятницу демонстрировали псевдоисторические программы о Петре Первом. Накануне с ним себя сравнил российский диктатор владимир путин, пишет УНН.

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“Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверьте, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании Земель русских. Все, как вчера путин рассказывал молодежи”, — сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, выложив соответствующее видео.

Контекст

Российский диктатор путин, который в феврале начал вооруженное вторжение в Украину, накануне заговорил о том, что целью россии стало “возвращение” территорий, сравнив события этого года с временем правления Петра I.

“Петр I Северную войну 21 год вел... Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отвергал... Ничего не отвергал! Он возвращал! Так и есть! Там, где Петербург основан — он когда-то заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией, а испокон веков наряду с финно-венгерскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То именно и в западном направлении. Это касается Нарвы — его первых походов. Почему он полез туда? Возвращал. И укреплял. Вот что делал... Ну, учитывая все, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять”, — заявил путин.