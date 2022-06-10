Telegram запускает Premium подписку

КИЕВ. 10 июня. УНН. В июне в мессенджере Telegram появится платная подписка Premium, которая позволит пользователям поднять лимиты на чаты, загрузку файлов и мультимедиа, сообщает УНН со ссылкой на Telegram основателя компании Павла Дурова.

Детали

Дуров отметил, что пользователи просят разработчиков поднять лимиты, хотя они как и раньше выше, чем у конкурентов.

“Проблема здесь в том, что если бы мы сняли ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась б для всех”, — подчеркнул он.

В этом месяце будет запущена подписка Telegram Premium, которая позволит получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Однако все нынешние функции останутся бесплатными и появится еще “множество бесплатных функций”.

“Даже пользователи, что не подписаны на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium”, — подчеркнул Дуров.

Он добавил, что эксперименты с запуском рекламы оказались успешными, но в компании пришли к выводу, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями.

Напомним

Российский сервис “Яндекс. Карты” перестал отображать пределы государств. В компании дали объяснение таким изменениям, сославшись на задание “отражать мир вокруг”.