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Из Лисичанска эвакуировали еще 23 жителя

КИЕВ. 10 июня. УНН. Из Лисичанска вывезли в безопасность 23 жителя. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка в очередной раз собрал супербригаду, которым сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место. После того, как эвакуация из Северодонецка остановилась, а в самом городе Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, после лечения — переключились на Лисичанск”, — отметил он.

Гайдай подчеркнул, что сегодня 23 человека из лисичанска, в частности там находилось двое северодончан, уже ночуют в безопасности.

“Понемногу двигаемся... Выбирайте жизнь!”, — добавил глава ОВА.

Напомним

Из Лисичанска эвакуировали 14 взрослых и три ребенка, из них один младенец.

Источник: УНН
Теги: Лисичанск
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