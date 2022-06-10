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Оккупанты трижды обстреляли Сумскую область, погиб один человек

Оккупанты трижды обстреляли Сумскую область, погиб один человек

КИЕВ. 10 июня. УНН. Оккупанты 10 июня трижды обстреляли Сумскую область. В Краснопольской общине погиб один человек. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

 

Детали

Российские оккупанты в 10 часов минометами обстреляли Эсманскую общину. Было зафиксировано 10 прилетов, разрушений и жертв.

В 13:00 враг тяжелой артиллерией обстрелял Краснопольскую общину. Оккупанты убили одного человека.

Цитата

“О 17:30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет”, — написал Живицкий.

Напомним 

Российские захватчики обстреляли Сумскую область из минометов.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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