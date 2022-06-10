Зенитные ракетные войска уничтожили юбилейную 500-ю цель оккупантов

КИЕВ. 10 июня. УНН. Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов. Этой целью оказался беспилотник “Орлан-10”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

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“500-ю воздушную цель уничтожают 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это очередной БпЛА российских оккупантов „Орлан-10“. Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве. С начала полномасштабного российского вторжения в наше государство зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА, а иногда и ракеты оперативно -тактических комплексов”, — говорится в сообщении.

Детали

Также 10 июня на счете ЗРВ Воздушных Сил ВС Украины — два БпЛА ОТР “Орлан-10”. Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных Сил традиционно наносит ракетно- бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага.

Уничтожено не менее 5 единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Напомним

На территории временно оккупированной Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили базу “вагнеровцев”. В результате удара выжил только один рашист.