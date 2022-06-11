На фронте погиб украинский военкор Алексей Чубашев

КИЕВ. 11 июня. УНН. На фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook его друга Михаила Макарука.

Цитата

“Сегодня (10 июня — ред.) у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер. Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке... И мы освободим твою Родину на Запорожье... В Леши осталась жена и его маленькая дочь и сыночек, родившийся в марте...”, — написал Макарук.

Добавим

В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу “Рекрут.UA”. После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину вернулся в ряды ВСУ.

Напомним

В результате вражеского обстрела Одессы погибла журналистка и ее трехмесячная дочь.