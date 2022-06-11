Мы очень близки: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности между Украиной, Польшей и Великобританией

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Британии подчеркнул, что в треугольнике Украина-Польша-Великобритания уже обсуждаются детали будущих гарантий безопасности для Украины и региона, передает УНН.

Детали

Зеленский отвечая на вопрос о союзе между Киевом, Лондоном и Варшавой, и их общего взноса в европейской безопасности заметил, что в ситуации войны некоторые партнерства безопасности и диалоги выстраиваются сами собой.

“Этот треугольник построился сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории, есть сегодня современность, в которой с самого начала, с первого дня, у нас была, если можно так сказать, такая политическая химия между лидерами тех троих государств... С первого дня построены наши отношения были на сильной поддержке”, — подчеркнул президент.

Он добавил, в частности, что украинская армия доверяет армии Великобритании.

“Когда мы говорим, что сегодня есть такая платформа отношений, это говорит уже не о просто отношениях. Потому что мы боремся, нам помогают. Итак, когда мы победим, а мы точно победим, мы будем считать, что победа эта общая. И те, кто были на на этом пути, и будут строить, я уверен, масштабные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будущих гарантий безопасности для Украины и в регионе”, — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский встретился с министром обороны Британии.