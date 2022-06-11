Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6180

Зеленский: смертные приговоры британцам в "ДНР" должны побуждать Европу к более решительным действиям

Зеленский: смертные приговоры британцам в "ДНР" должны побуждать Европу к более решительным действиям

КИЕВ. 11 июня. УНН. Смертные приговоры, оглашенные гражданам Великобритании “судом” самопровозглашенной “ДНР”, должны побуждать Европу к более решительным действиям и объединению. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с студентами и преподавателями британских университетов, передает УНН.

Цитата

“То, что происходит с международным правом, с нарушением любого права, любого законодательства любого государства с стороны рф это большая трагедия. И то, что было сделано в отношении граждан Великобритании — это уже трагическая привычка для этих людей (русских — ред.). Они так поступают абсолютно с всеми, и никаких оправданий не может быть таким шагам, и таким действиям”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, после такого страны Европы должны объединяться, действовать мощнее, и осуждать рф действиями, а не словами.

“Европа, весь мир, и страны-скептики, и страны — условные пацифисты в отношениях с рф, которые постоянно ищут с ими, как найти такое настроение в разговоре, чтобы не поколебать какие-либо бизнес-отношения, это именно для таких стран очень мощный, и опасный сигнал, что россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства”, — отметил президент.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не есть легитимным.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.