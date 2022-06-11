Зеленский: смертные приговоры британцам в "ДНР" должны побуждать Европу к более решительным действиям

КИЕВ. 11 июня. УНН. Смертные приговоры, оглашенные гражданам Великобритании “судом” самопровозглашенной “ДНР”, должны побуждать Европу к более решительным действиям и объединению. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с студентами и преподавателями британских университетов, передает УНН.

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“То, что происходит с международным правом, с нарушением любого права, любого законодательства любого государства с стороны рф это большая трагедия. И то, что было сделано в отношении граждан Великобритании — это уже трагическая привычка для этих людей (русских — ред.). Они так поступают абсолютно с всеми, и никаких оправданий не может быть таким шагам, и таким действиям”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, после такого страны Европы должны объединяться, действовать мощнее, и осуждать рф действиями, а не словами.

“Европа, весь мир, и страны-скептики, и страны — условные пацифисты в отношениях с рф, которые постоянно ищут с ими, как найти такое настроение в разговоре, чтобы не поколебать какие-либо бизнес-отношения, это именно для таких стран очень мощный, и опасный сигнал, что россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства”, — отметил президент.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не есть легитимным.